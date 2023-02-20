2023/02/20 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل وجرح عدد من المواطنين إثر نزاع عشائري في ديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وجرح عدد من المواطنين إثر نزاع عشائري في ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وجرح عدد من المواطنين إثر نزاع عشائري في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).