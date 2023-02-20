2023/02/20 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طالبت إدارة الطوارئ الكوارث التركية، مساء الاثنين، سكان المدن الساحلية على البحر المتوسط، بالابتعاد عن الشواطئ.وذكرت إدارة الكوارث التركية في بيان اطلع عليه / المركز الخبري الوطني/: “على مواطنينا الابتعاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد زلزال تركيا..



تحذير لدول البحر المتوسط من “تسونامي” المركز الخبري الوطني.

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