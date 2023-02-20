2023/02/20 | 22:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية: نجري اتصالات حثيثة للوقوف على سلامة الجالية العراقية إثر زلزال أنطاكيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/20 | 22:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية: نجري اتصالات حثيثة للوقوف على سلامة الجالية العراقية إثر زلزال أنطاكيا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية: نجري اتصالات حثيثة للوقوف على سلامة الجالية العراقية إثر زلزال أنطاكيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).