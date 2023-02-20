شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة حدوث الزلزال في انطاكيا جنوب تركيا

2023/02/20 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Px-YhjXPxVg

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