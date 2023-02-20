السوداني يؤكد خلال اجتماع إدارة الدولة على قرب اكمال مسودة قانون الموازنة

2023/02/20 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، في اجتماع إدارة الدولة قرب عرض مسودة الموازنة على البرلمان.

وذكر بيان لائتلاف إدارة الدولة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأخير عقد اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي في مكتب عمار الحكيم وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف، أن "الائتلاف استمع الى تقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين بعد الزيارة المهمة والناجحة التي قام بها الوفد الى واشنطن، وتباحث ائتلاف ادارة الدولة في اليات تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وتابع البيان، أن "ائتلاف ادارة الدولة أعرب عن دعمه الكبير لما تقوم به الحكومة من مساع مهمة لاندماج العراق ضمن البيئة الدولية وتحقيق تقدم بمسارات التنمية والطاقة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مهمة وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، كما شدد الائتلاف على دعمه للحكومة في محاربة تهريب العملة."

وفي الشان التشريعي اعلن رئيس الوزراء ، بحسب البيان، عن "تقدم كبير في اكمال مسودة قانون الموازنة الاتحادية وقرب عرضها على مجلس النواب للتصويت".

وفي السياق ذاته شدد الائتلاف على "اهمية اقرار القوانين الهامة التي تتعلق بتسهيل عمل الحكومة بما يحقق رفاه ومصلحة المواطنين".

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