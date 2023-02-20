ائتلاف ادارة الدولة يستمع لتقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن (تفاصيل) - عاجل

2023/02/20 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد ائتلاف إدارة الدولة، الأثنين، اجتماعه الاعتيادي، ناقش خلاله جملة ملفات بينها تقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن مؤخراً.

وعُقد الاجتماع في مكتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب.

واستمع الائتلاف بحس بيان صادر عنه تلقته (بغداد اليوم) الى "تقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين بعد الزيارة المهمة والناجحة التي قام بها الوفد الى واشنطن".

وتباحث ائتلاف ادارة الدولة في "آليات تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

كما أعرب بحسب البيان "عن دعمه الكبير لما تقوم به الحكومة من مساع مهمة لاندماج العراق ضمن البيئة الدولية وتحقيق تقدم بمسارات التنمية والطاقة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مهمة وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة".

وشدد الائتلاف على "دعمه للحكومة في محاربة تهريب العملة".

وفي الشأن التشريعي اعلن السوداني "عن تقدم كبير في إكمال مسودة قانون الموازنة الاتحادية (2023) وقرب عرضها على مجلس النواب للتصويت".

وفي السياق ذاته شدد إدارة الدولة على "أهمية اقرار القوانين المهمة التي تتعلق بتسهيل عمل الحكومة بما يحقق رفاه ومصلحة المواطنين".

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