شاهد بالفيديو.. العلاقات العراقية الأميركية.. رسائل دعم في أكثر من اتجاه

2023/02/20 | 23:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3AlYsyNBoTM

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