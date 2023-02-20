مسؤول أممي: مسلحو فاغنر اغتصبوا نساء وفتيات في مالي

2023/02/20 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم خبير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في مالي، الاثنين، مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية بـ"ترهيب" السكان والمشاركة في عمليات عسكرية.

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