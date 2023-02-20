مؤيداً لـ “1.7”.. القانون يُشخص أوجه الخلاف السياسي حول “سانت ليغو”

2023/02/20 | 23:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شخص ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، أوجه الاختلاف بين الكتل السياسية حول قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، وفيما بين وجود مواد كثيرة ستبقى على حالها، أكد أن قانون 1.7 افضل بانتخابات مجالس المحافظات.

وقال القيادي بالائتلاف، جاسم البياتي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قانون مجالس المحافظات الذي كان يعتمد على دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة افضل من قانون انتخابات مجلس النواب الأخير”.

وأضاف، أن “هناك خلافاً بين وجهات النظر داخل مجلس النواب حول قانون سانت ليغو من بينها توزيع المقاعد لاسيما بما يخص نسبتي 1.7 و 1.9″، لافتا الى أن “بقية المواد فهي اغلبها ستعاد نفسها دون وجود تغييرات كبيرة”.

وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “هناك تقليصاً في بعض الدوائر الكبيرة مثل بغداد، نينوى، البصرة، على ان لا يزيد العدد فوق الرقم المحدد”، مؤكداً أن “قانون 1.7 افضل من الاخر”.

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