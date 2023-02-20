الغارديان: بلدان العالم ترفض مواجهة بوتين بسبب حرب العراق

2023/02/20 | 23:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاثنين، عن عزوف معظم دول العالم عن الوقوف بوجه ما وصفته بــ”الطغيان الروسي” في أوروبا، نتيجة لقلق المجتمع الدولي من “تكرار الأخطاء التي أرتكبت في العراق” عندما أطاح تحالف دولي بنظام صدام حسين عام 2003، وفقدان ثقة الشعوب بالحكومات الغربية.

وذكرت الصحيفة في مقال ان قرار “غزو العراق والذي ما يزال يمثل حتى اللحظة فشلاً دبلوماسياً وعسكرياً كلياً، تستمر تأثيراته حتى اللحظة، وتظهر عبر فقدان الثقة بالتحركات التي تقوم بها دول الغرب التي وضعت نفسها بمحل “شرطي العالم”، بحسب وصف الصحيفة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وانتقدت الصحيفة، حكومات أوروبا ومنها الألمانية، على “صمتها” تجاه ما وصفته بـ”العداء الروسي ضد أوروبا”، قائلة إن العالم الغربي ما يزال يستخدم “معايير مزدوجة” افقدته الكثير من الثقة وخصوصا من شعوب تلك الدول تجاه حكوماتها، والذي ترجم الى رفضها التدخل بالصراع الروسي الاوكراني، على حد وصفها.

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