2023/02/20 | 23:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: عقد ائتلاف إدارة الدولة، اجتماعه الاعتيادي في مكتب رئيس تحالف قوى...

ظهرت المقالة ائتلاف إدارة الدولة يشدد على دعمه للحكومة في محاربة تهريب العملة أولاً على المسلة.

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