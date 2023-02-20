2023/02/20 | 23:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتفق وزير العدل خالد شواني مع نظيره الفرنسي اريك دوبون موريتي ،اليوم الاثنين، على إعداد اتفاقية شاملة في المجالات العدلية والقانونية بين الطرفين . وذكر بيان لوزارة العدل تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وفرنسا يُعدان إتفاقية شاملة بمجالات العدل والقانون المركز الخبري الوطني.

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