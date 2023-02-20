قبيل مواجهة ليفربول وريال مدريد.. كلوب يشعر بالسعادة ويصف إعادة مشاهدة نهائي 2022 بـ

2023/02/20 | 23:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إنّه يشعر بالسعادة لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني في هذا التوقيت، بسبب تحسن مستوى الفريق في الآونة الأخيرة.

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