الكتلة التركمانية: نَدعم نجاح الحكومة، و الاستقرار يكمن في تحقيق التوزان والعدالة في تمثيل المكونات

2023/02/20 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقت الكتلة التركمانية النيابية، اليوم الاثنين، وبحضور اعضاء الكتلة المشكلة من النواب التركمان المنتخبين من المحافظات كافة، دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، وعبرت الكتلة التركمانية عن دعمها لجهود الحكومة الحالية ونجاحها في مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية وتَمكين مؤسسات الدولة من تقديم الخدمات للشعب العراقي.

واكدت الكتلة على اهمية حّفظ تمثيل المكونات ومشاركة الجميع في صناعة القرار، وضرورة اشراك المكون التركماني في الحكومة والمؤسسات الامنية وفي الادارات المحلية بمحافظتي صلاح الدين ونينوى اسوة بمحافظة كركوك، تطبيقاً لمواد الدستور العراقي الذي اشار في اكثر من مادة الى التوازن وتحقيق العدالة والمساوة في تولي المهام والمسؤوليات الوطنية.

وفي سياق ذاته، قدمت الكتلة التركمانية ورقة المطالب السياسية والتنفيذية للمكون التركماني والمتفق عليه من قبل النواب التركمان والقوى السياسية التركمانية، تتضمن جملة من النقاط المهمة التي تخص تمثيل المكون وضمان حقوقه في البلد.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بوفد الكتلة التركمانية النيابية، وعبر عن اعتزازه بالمكون التركماني وتضحياته ومواقفه المشرفه تجاه الوطن، واكد على موقف الحكومة الداعم لتمثيل المكونات، مشيراً الى ان للتركمان الحق في التمثيل الحكومي واخد دورهم الفاعل في رسم مستقبل البلد والمشاركة في مراكز اتخاذ القرار.

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