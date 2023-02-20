2023/02/20 | 23:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MWvqIz-TXl8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السراي: النائب سجاد سالم اتهم الحشد الشعبي بلا أدلة، والنائب يرد...) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السراي: النائب سجاد سالم اتهم الحشد الشعبي بلا أدلة، والنائب يرد...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).