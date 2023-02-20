بيان رسمي من الخارجية الاميركية يحدد

2023/02/20 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

اعتبرت وزارة الخارجية الامريكية ان الحل الوحيد لمعالجة خطر تواجد ارهابيي تنظيم داعش في الشرق الأوسط هو "اعادتهم الى بلدانهم".

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته ترحيبا بمبادرة دولة كريغستان لاعادة مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش من العراق وسوريا الى أراضيها، وترجمته "بغداد اليوم"، أن "إعادة المتهمين بالإرهاب من المخيمات والسجون في العراق وسوريا هي الحل الوحيد لمعالجة الازمة الإنسانية والأمنية التي يمثلها بقاء هؤلاء في البلدين"، بحسب وصفها، معلنة وجود أجانب من "ستين جنسية" داخل تلك المخيمات والسجون.

الولايات المتحدة دعت وبشكل رسمي أيضا بلدان العالم التي لها مواطنون محتجزون في مخيمات وسجون العراق وسوريا بتهم إرهاب، الى "اعادتهم الى بلدانهم" مرة أخرى، وخصوصا "النساء والأطفال" لما يمثله بقائهم في مخيمات الاحتجاز وسوريا من خطر كبير على امن المنطقة، وعلى امنهم أيضا، بحسب وصفها.

البيان الأمريكي اكد أيضا ان نصف سكان مخيمات إيواء عوائل ارهابيي تنظيم داعش الإرهابي، هم تحت سن الثانية عشر عاما، الامر الذي يتطلب "تحركا عاجلا" من بلدانهم لاعادة توطينهم على أراضيها، بدلا من ابقائهم داخل العراق وسوريا وتحت خطر الادلجة الإرهابية.

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