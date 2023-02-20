تحذير رسمي للعراقيين في تركيا وتخصيص رقم للطوارئ

2023/02/20 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

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حذرت السفارة العراقية في أنقرة، أبناء الجالية العراقية عقب الزلزالين اللذين ضربا ولاية هطاي التركية القريبة من الحدود السورية مساء الأثنين.

ودعت السفارة العراقيين هناك "للتواصل معها عبر رقم الطوارئ المُخصص لذلك في حال الحاجة وطلب المُساعدة".

واعلنت رقم الطوارئ وهو: ( +90 (536) 878 79 00).

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