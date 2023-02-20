التنمّر الإلكتروني وآثاره على حقوق الإنسان

2023/02/20 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:المحامية هبة ماجد الشبلي

نحن نعيش في وسط تغيَّرت فيه المفاهيم،

وانقلبت فيه المعايير الأخلاقية،

وأصبحت القوة تكمن في تجريح الآخر

والنيل من وجوده وكرامته بدلاً من

الاعتراف به ودعمه، وتحول ال

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