2023/02/20 | 23:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة العراقية في أنقرة توجه تحذيرا للجالية العراقية عقب الزلزالين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/20 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة العراقية في أنقرة توجه تحذيرا للجالية العراقية عقب الزلزالين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة العراقية في أنقرة توجه تحذيرا للجالية العراقية عقب الزلزالين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).