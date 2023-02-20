مشاهد تحبس الأنفاس.. مقاطع فيديو للزلزال الجديد في تركيا

2023/02/21 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلت السلطات التركية، الاثنين، مستشفى مصطفى كمال باشا في ولاية هاتاي، وهو آخر مستشفى يقدم خدماته في المدينة، كما قامت بإخلاء مبنى إدارة الكوارث والطوارئ التركية المكلف بإدارة الازمة في الولاية.

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