2023/02/21 | 00:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نتائج مباريات دوري أبطال آسيا اليوم في لقاءات اليوم الأخير بدور الـ16 من المسابقة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.وشهدت مباريات اليوم خوض فريق الفيصلي مواجهة من العيار الثقيل أمام فريق فولاد الإيراني بينما واجه الهلال السعودي نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي.وفاز فريق فولاد خوزستان الإيراني بهدف نظيف على نظيره الفيصلي السعودي ليتأهل لنصف نهائي البطولة […]

ظهرت المقالة المتأهلون في دوري أيطال آسيا وموعد القرعة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتأهلون في دوري أيطال آسيا وموعد القرعة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتأهلون في دوري أيطال آسيا وموعد القرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).