2023/02/21 | 00:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرصد السوري: إصابة 470 شخصاً إثر الزلزال الجديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/21 | 00:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد السوري: إصابة 470 شخصاً إثر الزلزال الجديد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد السوري: إصابة 470 شخصاً إثر الزلزال الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).