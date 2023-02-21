2023/02/21 | 00:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف إدارة الدولة يعرب عن دعمه "الكبير" للحكومة في دمج العراق ضمن البيئة الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/21 | 00:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف إدارة الدولة يعرب عن دعمه "الكبير" للحكومة في دمج العراق ضمن البيئة الدولية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف إدارة الدولة يعرب عن دعمه "الكبير" للحكومة في دمج العراق ضمن البيئة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).