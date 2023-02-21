شاهد بالفيديو.. لحظة وقوع الزلزال الجديد في هاتاي التركية

2023/02/21 | 00:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XF_XUsschW4

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