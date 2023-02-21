كربلاء.. انطلاق القافلة الاغاثية الانسانية الثانية الى الشعب السوري المنكوب مع زيادة بتجهيز حليب الاطفال

2023/02/21 | 00:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، انطلاق

القافلة الاغاثية الانسانية الثانية

يوم الاثنين، المكونة من ستين شاحنة

تحمل (250) طن من المواد الاغاثية

الغذائية والطبية واللوجستية الى الشعب

السوري المنكوب من الز

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