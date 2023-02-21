مستشار الاسد الاقتصادي: اوصلوا قبلة من الرئاسة السورية على يد المرجع السيستاني وان سوريا تأتمر بامره

2023/02/21 | 00:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الوفد المكلف بايصال اسطول

المساعدات الاغاثية من العتبة الحسينية

المقدسة، الثلاثاء، الى الشعب السوري

المنكوب جراء الزلزال المدمر، ان ممثل

الرئاسة السوري والذي يشغل منصب

المستشار الاقتصادي للرئيس ال

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