الإعلام الأمني: مقتل مواطنين بنزاع عشائري في ديالى

2023/02/21 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل مواطنين بنزاع عشائري في محافظة ديالى

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