2023/02/21 | 00:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: دعا الكاتب جون كامبفنر في صحيفة الغارديان البريطانية الى الدفاع عن القيم...

ظهرت المقالة الغارديان تنتقد تقاعس الغرب عن حرب أوكرانيا بعد تجربتها المروعة في العراق أولاً على المسلة.

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