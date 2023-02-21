تحذير السواحل التركية من تسونامي بعد زلزال جديد امتد لشمال سوريا

2023/02/21 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطاكية‭ -‬هاتي‭ – (‬تركيا‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬اعزاز‭ -‬سوريا‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬ضرب‭ ‬زلزال‭ ‬بقوة‭ ‬6,4‭ ‬درجات‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬محافظة‭ ‬هاتاي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬تركيا،‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬شدة‭ ‬منذ‭ ‬زلزال‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬هيئة‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬التركية‭ (‬أفاد‭).‬ وشعر‭ ‬بالزلزال‭ ‬سكان‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬الشمالية‭ […]

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