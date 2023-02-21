2023/02/21 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام تسونامي الانترنت ضرب بشدة الصحافة الورقية، لكنها ليست ضربة النهاية القاضية في المجتمعات العربية ذات النشاط الاقتصادي والعام الكثيف بحكم الإعلانات الشركاتية أو الافرادية، والتي تكون ملزمة في النشر الورقي، في معظم الأحيان لاستقامة الوضع القانوني لمزايدة او مناقصة تجارية لوزارات وشركات وجمعيات.
لكن المساحات الاعلانية تقلصت أيضاً لأنّ هناك نزوحاً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتاب لا يزال ناجياً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكن المساحات الاعلانية تقلصت أيضاً لأنّ هناك نزوحاً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتاب لا يزال ناجياً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتاب لا يزال ناجياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).