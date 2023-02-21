الكتاب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ناجياً

2023/02/21 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ تسونامي‭ ‬الانترنت‭ ‬ضرب‭ ‬بشدة‭ ‬الصحافة‭ ‬الورقية،‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬ضربة‭ ‬النهاية‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية‭ ‬ذات‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعام‭ ‬الكثيف‭ ‬بحكم‭ ‬الإعلانات‭ ‬الشركاتية‭ ‬أو‭ ‬الافرادية،‭ ‬والتي‭ ‬تكون‭ ‬ملزمة‭ ‬في‭ ‬النشر‭ ‬الورقي،‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان‭ ‬لاستقامة‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬لمزايدة‭ ‬او‭ ‬مناقصة‭ ‬تجارية‭ ‬لوزارات‭ ‬وشركات‭ ‬وجمعيات‭.‬لكن‭ ‬المساحات‭ ‬الاعلانية‭ ‬تقلصت‭ ‬أيضاً‭ ‬لأنّ‭ ‬هناك‭ ‬نزوحاً‭ […]

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