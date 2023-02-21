2023/02/21 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصين تنفي نيّتها تزويد روسيا بأسلحة كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – موسكو -واشنطن -الزمان أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين زيارة غير معلنة لكييف واعدا أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وبدعم «لا يتزعزع» قبل أيام من مرور عام على بدء الغزو الروسي.
ونفت بكين الإثنين أن تكون تعتزم إمداد روسيا بأسلحة لدعمها في حربها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابلاغ موسكو بموعد زيارة بايدن غير المعلنة إلى كييف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونفت بكين الإثنين أن تكون تعتزم إمداد روسيا بأسلحة لدعمها في حربها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابلاغ موسكو بموعد زيارة بايدن غير المعلنة إلى كييف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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