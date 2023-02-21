2023/02/21 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين‭ ‬تنفي‭ ‬نيّتها‭ ‬تزويد‭ ‬روسيا‭ ‬بأسلحة كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الإثنين‭ ‬زيارة‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭ ‬لكييف‭ ‬واعدا‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬وبدعم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتزعزع‮»‬‭ ‬‮ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭.‬ونفت‭ ‬بكين‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تعتزم‭ ‬إمداد‭ ‬روسيا‭ ‬بأسلحة‭ ‬لدعمها‭ ‬في‭ ‬حربها‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابلاغ‭ ‬موسكو‭ ‬بموعد‭ ‬زيارة‭ ‬بايدن‭ ‬غير‭ ‬المعلنة‭ ‬إلى‭ ‬كييف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابلاغ‭ ‬موسكو‭ ‬بموعد‭ ‬زيارة‭ ‬بايدن‭ ‬غير‭ ‬المعلنة‭ ‬إلى‭ ‬كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).