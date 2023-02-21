وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية

2023/02/21 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى الإثنين فتى فلسطيني يبلغ 16 عاما متأثرا بجروحه بعد أسبوعين على إصابته بالرأس برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

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