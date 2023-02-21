صحيفة إسرائيلية: ايران أصبحت قادرة على تطوير النووي.. والغرب لا يمتلك خيار

2023/02/21 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

وصفت صحيفة الجيروسليم بوست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الغرب بأنه "لن يستطيع اعلان الحرب او القيام بضربات عسكرية ضد ايران في أي وقت قريب"، معتبرة أن ايران شنت الحرب مسبقًا.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "ايران دخلت مسبقا في الحرب من خلال عدة جبهات مفتوحة حاليا في العديد من دول الشرق الأوسط"، معتبرة ان "الحديث عن خيارات العالم بوجود صفقة نووية مع ايران او حرب تستمر بالانهيار مع اقتراب طهران من تحقيق التخصيب الكامل لليورانيوم".

وتابعت "وصلت ايران الى نسبة تخصيب 84% على الرغم من العقوبات الامريكية والتحركات الغربية"، مشددة "حاليا فكرة وضع ايران امام خياري الحرب او السلام عبر الصفقة النووية لم تعد قابلة للتطبيق مع تحقيقها التقدم الحالي في تخصيب اليورانيوم"، بحسب وصفها.

الصحيفة اكدت ان "انشغال الولايات المتحدة والعالم الغربي بالحرب في أوكرانيا بالإضافة الى غياب الحلول الدبلوماسية حتى اللحظة، يعني بان ايران باتت قادرة على تطوير أسلحة نووية بدون عوائق مباشرة"، موضحة أنه "من المستبعد جدا ان تقوم الولايات المتحدة بانشاء تحالف دولي جديد لتوجيه ضربة عسكرية ضد ايران، او قيامها بضربات جوية بنفسها".

تقرير الصحيفة اختتم بالتشديد على ان الغرب لم يعد قادرا على "ابتزاز" ايران ببرنامجها النووي خلال المفاوضات كما كانت تفعل في السابق، قبل ان تؤكد أيضا ان "الاتجاه الذي ستاخذه ايران الان بعد اقترابها من تحقيق التخصيب الكامل واللزم لسلاح نووي، ما يزال "غير معروف".

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