تحالف العزم يصدر بياناً بشأن حادثة ديالى ويدعو السوداني للتدخل العاجل

2023/02/21 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر تحالف عزم، بياناً بشأن حادثة قرية الجيايلة بمحافظة ديالى وراح ضحيتها عدد من الشهداء المدنيين في هجوم مسلح.

وطالب عزم في بيان تلقته (بغداد اليوم) "رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) والشركاء بتحالف إدارة الدولة، بالتدخل الفوري والإيعاز الى القوات الأمنية بالعمل على نزع سلاح الجماعات التي تعمل خارج نطاق الدولة وحتى التي تحتمي بمظلة الدولة".

أدناه نص البيان:

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