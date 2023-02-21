تحذير.. علامات في هاتفك تكشف أنك مراقب

2023/02/21 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يعتبر اختراق حساب الواتساب من أسوأ الأشياء التي من الممكن أن تحدث لأي شخص لأنه ليس من السهل استيعاب أن أحداً اخترق الخصوصية الخاصة بك.

ولأن الواتساب يحتوي على الكثير من الصور والرسائل الخاصة ولا يجب أن يتطلع عليها أحد، إضافة إلى الوثائق الرسمية المهمة لذلك سوف نتعرف على العلامات التي تظهر اختراق الواتساب الخاص بك.

هناك الكثير من الإشارات التي توضح لك أن الحساب الخاص بك تم اختراقه وسوف نكشف لك الآن خطوات معرفة الاختراق:

- فتح الحاسب الخاص بك على الواتساب.

- يتم الضغط على الثلاث نقاط في أعلى الصفحة.

- الضغط على كلمة اعدادات.

- بعد ذلك قم بالضغط على الأجهزة المرتبطة.

- سيظهر لك بعد ذلك جميع الاجهزة المرتبطة بالحساب.

- اذا كان الحاسب الخاص بك مخترقا، سيتم ظهور اسماء الأجهزة الأخرى.

- عليك بالخروج من جميع الأجهزة المسجلة، ومن ثم مسح التطبيق نهائيا ثم الذهاب إلى التطبيق الخاص بتنزيل التطبيقات وإعادة تنزيله.

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