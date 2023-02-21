مصر.. وقف قرار تحديد سعر الأرز لنقص المعروض.. وانخفاض مبيعات الملابس

2023/02/21 | 01:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الحكومة المصرية العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض بعد انقضاء مدة 3 أشهر دون تجديده، وأرجع مسؤولون السبب إلى عدم تناسب السعر المحدد مع ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء الأعباء الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى نقص المعروض من الأرز في السوق بشكل كبير بسبب تخزينه.

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