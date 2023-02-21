2023/02/21 | 01:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول 24 فبراير الجاري.وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الثلاثاء: “نحن في طريقنا إلى المصادقة على العقوبات.وستتم المصادقة في الساعات أو الأيام […]

ظهرت المقالة بوريل: الحزمة الـ 10 من العقوبات ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ 24 فبراير أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريل: الحزمة الـ 10 من العقوبات ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ 24 فبراير) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريل: الحزمة الـ 10 من العقوبات ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ 24 فبراير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).