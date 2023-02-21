2023/02/21 | 01:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف السيادة يصدر بياناً بشأن جريـ،ـمة قرية الجيايلة وطالب بموقف واضح من الانفلات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف السيادة يصدر بياناً بشأن جريـ،ـمة قرية الجيايلة وطالب بموقف واضح من الانفلات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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