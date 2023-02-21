ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في زلزالين جديدين ضربا تركيا وسوريا

2023/02/21 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى ثلاثة أشخاص في تركيا من جرّاء زلزالين بقوة 6,4 و5,8 درجات ضربا مساء الاثنين شمال سوريا ومحافظة هاتاي التركية الجنوبية الأكثر تضرراً من زلزال السادس من فبراير الذي خلّف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين.

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