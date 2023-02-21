مالك نادي ليفربول يُعلن موقفه من بيع

2023/02/21 | 02:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مالك نادي ليفربول الإنجليزي، رجل الأعمال جون هنري، إن الفريق ليس للبيع، لكنه أعرب عن ترحيبه بـ"مستثمرين جدد".

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