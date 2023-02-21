مذيعة مصرية تثير الجدل مجددا بنصائحها للمتزوجات

2023/02/21 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الإعلامية المصرية، ياسمين عز، الكثير من الجدل مجددا بعد نشر مقتطف من حلقة برنامجها تقول فيها إن على النساء "ألا يتنفسن بحضور أزواجهن، وأن يستأذن منهم قبل دخول الحمام".

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