إجمالي الناتج المحلي الروسي.. وفق أرقام مشكوك فيها ما زال

2023/02/21 | 03:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع إجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 2.1 في المئة عام 2022، وفق نشرته إحصاءات رسمية، الاثنين، ما يشير إلى مقاومة فاقت التوقعات بوجه العقوبات الغربية الشديدة المفروضة على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

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