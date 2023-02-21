إيران: نرغب في عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

2023/02/21 | 03:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، إن بلاده "ترغب في عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية"، وأضاف أن "هذا الأمر يصب في صالح البلدين".

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