أساقفة محافظون يدعون إلى الانفصال عن كنيسة إنكلترا بسبب خلاف حول المثليين

2023/02/21 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أساقفة أنجليكانية محافظون يوم الاثنين إن كنيسة إنجلترا خسرت دورها القيادي التقليدي في الطائفة الأنجليكانية في جميع أنحاء العالم بالموافقة على مباركة العلاقات المثلية في وقت سابق من هذا الشهر، مما فتح صدعا تاريخيا في واحدة من أكبر الطوائف المسيحية في العالم، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنل.

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