زيلينسكي يحذر من

2023/02/21 | 04:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من "اندلاع حرب عالمية" إذا دعمت الصين روسيا ضد أوكرانيا.

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