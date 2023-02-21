"أفضل رهان على وجود حياة".. دراسة تكشف محتويات محيط "المشتري"

2023/02/21 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون الخطوط الحمراء الغامضة التي تتقاطع مع سطح قمر المشتري، يوروبا، نتيجة لنوع مكتشف حديثا من الجليد المالح، كما تشير شبكة CNN.

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