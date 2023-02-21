الإعلان عن حصيلة أولية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.. وتوضيح بشأن سدود هاتاي

2023/02/21 | 06:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 3 أشخاص، على الأقل، مصرعهم، وأصيب أكثر من 213 شخصا، بعد وقوع زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه ولاية هاتاي جنوبي تركيا، وشعر به سكان في سوريا ولبنان ومصر.

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