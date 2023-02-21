من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.. عقوبات جديدة على طهران بسبب

2023/02/21 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قمعها للمتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها البلاد، وفقا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي.

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