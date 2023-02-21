2023/02/21 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النيابة العامة المصرية، نتائج التحقيقات في واقعة وفاة الملاكم رامز حسام، نتيجة نزيف في المخ بعد تلقيه "ضربة قاضية" في نهائي بطولة الجمهورية للملاكمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل وفاة ملاكم بالـ"ضربة القاضية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل وفاة ملاكم بالـ"ضربة القاضية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).