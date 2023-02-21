2023/02/21 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوكرانيا، بعد زيارة سرية رمزية، متجها إلى بولندا صباح الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارته المفاجئة إلى أوكرانيا.. بايدن يصل إلى بولندا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارته المفاجئة إلى أوكرانيا.. بايدن يصل إلى بولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).